Pastel de “1 metro” é atração de Festival do Pastel em Campinas

Já pensou em comer um pastel de ‘1 metro’? Essa é uma das novidades da 2ª edição do Festival do Pastel que promete fazer sucesso para os amantes dessa iguaria que é quase uma unanimidade. O evento ocorre nos dias 15 e 16 de abril (sábado e domingo), das 10h às 20h, na Estação Cultura. A entrada e o estacionamento são gratuitos e fica atrás da Estação Cultura, acomodando até mil veículos.

Confira os outros lançamentos de dar água na boca

Caso você prefira montar o pastel com seus recheios favoritos, uma novidade desta edição é a opção do pastel por quilo. Basta passar pela ilha de produção, escolher os recheios que mais agradam e esperar fritar seu pastel sequinho e crocante.



Mas quem preferir pode ainda inovar na massa de pastel. O festival contará com opções de massas saborizadas com cacau, pimenta, espinafre, ervas, alho, beterraba, entre outras.

Além do pastel de ‘1 metro’, haverá opções menores como os tradicionais de 20cm, passando por 30, 40 e 50 cm. Claro que a novidade não fica só no tamanho, mas além dos recheios tradicionais como carne, queijo, pizza, frango, calabresa, os visitantes podem provar opções diferenciadas como pastel de acarajé, de salmão com cream chease, brisket que leva fatias deste corte de carne e queijo. Já o pastel árabe é assado e recheado de batatas com especiarias ou recheado de espinafre com creme de queijo e especiarias. Para os fãs de pastel doce, uma boa opção é saborear o de morango com nutella. O preço do pastel é a partir de R$ 12,00.

“Os festivais gastronômicos que ocorrem na Estação Cultura são muito aguardados pela população da cidade e de toda a região. Por isso, procuramos trazer novidades aos visitantes que sempre nos recebe tão bem. E acredito que ter a oportunidade de oferecer pasteis gigantes e saborizados é também um convite para reunir os amigos e família para passar um dia agradável, saboroso e bem divertido”, conta o idealizador do Festival do Pastel, Márcio Carneiro Alvarez, sócio da ArtShine Promoções e Eventos.

E para beber? O tradicional caldo de cana não podia ficar de fora. Mas, sucos, refrigerantes, água, chás, frapês, raspadinhas, chopp e cerveja artesanal também estão no cardápio do evento.

O festival conta ainda com uma praça de alimentação completa trazendo sanduíches variados, acarajé, baião de dois, cuscuz paulista, vatapá, crepes, tortillas, batatas rechedas, espetos, torresmo, salgados em geral, milk shakes, açaí, churros, doces da roça, doces cristalizados, entre outros.

“O pastel é algo muito democrático, mas vamos contar com outras opções de cardápio para agradar diversos paladares”, acrescenta Márcio.

Programação especial agita o palco do evento

O Festival do Pastel também terá uma programação de atrações ao longo do fim de semana. No palco, os visitantes poderão conferir apresentações de danças ciganas, tribal fusion, dança folclórica egípcia, dança do ventre, entre outras.

Para as famílias, um espaço kids com brinquedos para a diversão das crianças. Os pets também serão bem-vindos.

Serviço:

2º Festival do Pastel com o pastel de ‘1 metro’

Data: 15 e 16 de Abril (sábado e domingo)

Local: Estação Cultura de Campinas

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto – Vila Rialto, Campinas

Horário: 10 às 20h.

Quanto: Entrada Gratuita

Evento pet friendly

Estacionamento Gratuito (1000 vagas): R. Francisco Teodoro, 1050 – Vila Industrial, Campinas

