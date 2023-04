Cine Cidade transforma Society do Zanaga em cinema ao ar livre para mais de 200 crianças

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quarta-feira(12), o Society do Zanaga se transformou em um cinema ao ar livre para mais de 200 crianças e seus pais. A iniciativa foi intermediada pelo vereador Juninho Dias, que trouxe o Cine Cidade para a região. A sessão de cinema gratuita foi um verdadeiro sucesso entre as famílias que compareceram ao evento.

O filme escolhido para a exibição foi Luca, uma animação da Disney que conta a história de dois monstros do mar que se aventuram na superfície da terra. A história cativante conquistou a todos, desde as crianças até os adultos que acompanhavam os pequenos.



Para complementar a experiência, pipoca e sorvete foram distribuídos para as crianças. O clima descontraído e agradável transformou a noite em uma verdadeira celebração em família.

O vereador Juninho Dias destacou a importância do evento: “Uma grande experiência, que trouxe até os adultos para um momento de realização de sonho de criança, o que aconteceu aqui no Society é fruto de toda dedicação e empenho do Instituto em fazer o melhor para as crianças, sempre de forma gratuita, criando boas memórias”.

