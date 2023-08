Pastor é surpreendido por onça durante pregação em mata

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta segunda-feira(21), um vídeo capturado pelo pastor Paulo Henrique registrou a aparição de uma onça-parda. O pastor estava gravando uma pregação na mata na região dos Sete Bairros, em Vinhedo, quando, inesperadamente, o animal surgiu em seu campo de visão.

O vídeo mostra o momento em que o pastor permanece imóvel por alguns segundos enquanto a onça-parda passeia a uma certa distância, explorando o ambiente natural. “Retira essa onça daqui, meu Deus”, pede o pastor em sua oração.

O animal desaparece das imagens aproximadamente 40 segundos após a sua aparição.

No entanto, esta não foi a única vez que o misterioso felino foi avistado na região. No último sábado, os moradores do Jardim Mirian também relataram terem visto uma onça-parda na mesma área da mata. As semelhanças entre as descrições dos dois avistamentos sugerem que poderia se tratar do mesmo animal.

Até o momento, as autoridades locais não foram informadas sobre os avistamentos da onça-parda. A prefeitura de Vinhedo não recebeu nenhum relato formal e a Guarda Municipal não foi acionada. No entanto, especialistas alertam que qualquer encontro com animais selvagens deve ser tratado com precaução.

As autoridades orientam os moradores e visitantes da região a manterem a calma em caso de encontros com a onça-parda. Recomenda-se não se aproximar, perseguir ou tentar capturar o animal, pois isso pode resultar em comportamentos imprevisíveis. A prioridade é garantir a segurança tanto das pessoas quanto do próprio animal, preservando o equilíbrio do ecossistema local.