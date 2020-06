PAT de Americana anuncia 35 vagas para limpeza hospitalar

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana (PAT) está selecionando profissionais para 35 vagas na área de limpeza hospitalar. Uma empresa do setor de prestação de serviços confiou ao PAT a tarefa de receber os currículos desses profissionais para, depois, selecioná-los.⠀

Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Americana (www.americana.sp.gov.br) acessando o link “PAT – cadastro currículo”. Em seguida clicar em “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT”.⠀

O candidato cria a própria senha e pode atualizar o currículo on-line quando precisar. Caso esqueça sua senha é possível recuperá-la no próprio site, por meio do link “esqueci minha senha”, que será enviado um e-mail com a senha para o endereço eletrônico cadastrado.⠀

Vale ressaltar que o currículo virtual deve ser sempre atualizado com todas as informações profissionais preenchidas (dados pessoais e demais abas, discriminando área de interesse, escolaridade, cursos de qualificação e experiência profissional), já que são essas informações que serão encaminhadas para a empresa.⠀

Ao acessar o site da Prefeitura, o usuário também encontrará um quadro com as vagas que estão sendo oferecidas naquele momento. Ao lado da função e do número de vagas, encontra-se outro link: “Tenho Interesse”, onde é possível inscrever o currículo, caso o perfil profissional corresponda às exigências do empregador. O currículo virtual é enviado à empresa solicitante para análise e possível entrevista.