PAT disponibiliza 388 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana tem 388 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo estão sendo realizados exclusivamente através do site da Prefeitura.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

– Açougueiro: 1

– Ajudante de Cozinha: 10

– Ajudante de Mecânico: 1

– Ajudante de Metalúrgica: 1

– Ajudante de produção: 4

– Aplicador de Adesivos: 1

– Armador: 30

– Assistente administrativo: 1

– Assistente Administrativo – DP: 2

– Assistente de Logística PCP: 3

– Assistente de Qualidade – Técnico em Química: 1

– Assistente de Suporte de TI – 1

– Atendente de Locação – Conhecimento em Pacote Office: 1

– Auxiliar de Departamento Fiscal: 1

– Auxiliar de Fundição: 6

– Auxiliar de Produção: 2

– Auxiliar de produção – Ramo Alimentício: 1

– Auxiliar Técnico: 1

– Babá – Residência Familiar: 6

– Bombeiro Hidráulico: 50

– Borracheiro: 1

– Carpinteiro: 5

– Conferente de Mercadoria: 2

– Copeiro: 12

– Costureira: 4

– Cozinheiro: 1

– Cuidador de Idosos: 60

– Encarregado de Obras: 6

– Enrolador de Tecido Cru: 1

– Estágio em Engenharia Ambiental, Biologia ou Química: 1

– Faxineiro: 2

– Fiscal de Rua: 1

– Instalador de aquecedor solar: 2

– Líder Pátio – Segurança do Trabalho: 10

– Mecânico Auxiliar: 1

– Modelista: 1

– Montador – Instalador de toldos: 1

– Motorista: 1

– Motorista carreteiro: 1

– Motorista Entregador: 1

– Operador de Maçarico: 2

– Operador de Máquina – Indústria Têxtil: 1

– Operador de Matéria – Prima: 1

– Operador de Urdideira: 1

– Pedreiro: 70

– Pintor Industrial (Eletrostática): 1

– Rebobinador de Motor: 1

– Recepcionista: 1

– Servente de Obras: 50

– Serviços gerais: 6

– Supervisor de qualidade – Técnico em Mecânica/Superior em Engenharia de Produção: 1

– Tecelão: 5

– Técnico de segurança do trabalho: 1

– Torneiro Mecânico: 2

– Vendedor: 4

– Vendedor interno – Móveis: 1

– Vendedor Interno de Produtos Odontológicos: 1

– Vigia: 2