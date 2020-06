Pátio Limeira Shopping reabre nesta terça-feira

O Pátio Limeira Shopping vai reabrir suas operações ao público a partir de amanhã, dia 2 de junho.



Seguindo orientações de órgãos públicos e decretos governamentais, o empreendimento funcionará temporariamente em horário reduzido, de segunda-feira a domingo, das 13h às 17h.



A Praça de Alimentação funcionará apenas em formato delivery, take away (retire no balcão) ou drive-thru, não sendo permitido o consumo dentro do shopping.



O acesso ao empreendimento pelos pedestres será apenas pela portaria da Rua Carlos Gomes e o acesso de veículos para o estacionamento será somente através das entradas nos portões da Rua Tiradentes, próximo a Ri Happy e Rua Carlos Gomes.



O empreendimento vai adotar diversas medidas de segurança, instalação se dispender de álcool, controle de temperatura e distanciamento social.