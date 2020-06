Perfil no Twitter expõe casos de abusos sexuais em Americana

Um perfil criado recentemente no Twitter está expondo casos de supostos abusos sexuais cometidos por homens de Americana. O ‘Exposed Americana ” foi criado de forma anônima e divulga relatos enviados por seguidoras. Há mais de 200 relatos. “A finalidade da página é expor todos os machos escritos e dar voz para a mulher”, diz a descrição do perfil. Em uma das postagens o @exposedamerica1 diz que a página é administrada por três mulheres. Entre os relatos há casos de abuso moral e sexual gente adolescentes. Há ainda um caso em que uma jovem acusa o coordenador de uma escola da cidade de abusos.

