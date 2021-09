Peixaria promove semana do pescado com promoções na região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após uma articulação do setor produtivo em prol do aumento do consumo do pescado em todo o País, inicia-se nesta quarta-feira, a campanha de estímulo ao consumo que será realizada entre os dias 1º e 15 de setembro.

E a @pantanalpescados , conhecida na região por sua qualidade, faz parte dessa iniciativa. Portanto, neste mês, a peixaria promove uma quinzena com ofertas diárias em na loja e através de delivery.

As promoções serão publicadas diariamente no perfil do Instagram através do @pantanalpescados (clique aqui).

Nesta quinta-feira(2), o produto da promoção será do Pintado Inteiro fresco por R$29.80 kg. A Patanal Pescados fica na Rua São Bento, 135, em Santa Bárbara d’Oeste.

A @abrapespescado atua desde 2016 com o mesmo objetivo da Semana do Pescado, o fortalecimento da cadeia do pescado e o aumento do consumo.

A Abrapes é composta por indústrias, importadores, exportadores, distribuidores, tradings e varejistas. Possui como foco o fornecimento de pescados de qualidade, ricos em saúde e sabor, a preços acessíveis e competitivos