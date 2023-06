Pesquisa Datafolha mostra Lula aprovado por 37% e reprovado por 27%, em avaliação estável

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S Paulo neste sábado, 17, indica que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mantém sua aprovação estável após quase seis meses de sua posse. São 37% os que consideram seu governo ótimo ou bom, enquanto 27% avaliam a atuação como ruim ou péssima.

Para 33%, o chefe de Estado é regular e 3% não opinaram. Em comparação com a pesquisa anterior, os números variam dentro da margem de erro.

