Prefeito Chico entrega revitalização da Praça Vinicius de Moraes, no Zanaga

O prefeito Chico Sardelli entregou as obras de revitalização da Praça Vinícius de Moraes, no bairro Antônio Zanaga, na manhã deste sábado (18). Com recursos próprios de aproximadamente R$ 280 mil, a Prefeitura de Americana reformou o Espaço Kids e instalou um novo brinquedo infantil multiuso, além da criação de um Espaço Pet Legal para os tutores levarem seus animais.

O local também recebeu novos mobiliários urbanos, com dez bancos e seis lixeiras, a reforma dos banheiros masculino e feminino, um novo layout com a pintura geral de guias, sarjetas, bancos e postes, além da expansão da iluminação de LED, com mais seis postes sextantes, totalizando o aumento de 24 lâmpadas.

“Quando trabalhamos para revitalizar uma praça, ampliando a iluminação, adequando e renovando os espaços, nós estamos dando vida a esse local, favorecendo a presença das pessoas, das famílias. Isso envolve saúde e bem-estar, envolve segurança, favorece o convívio. Fico muito feliz que a Prefeitura também possa proporcionar isso para a população do Zanaga”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Nossa gestão não está pensando em cada local de forma isolada quando realiza um investimento, mas sim na cidade como um todo. Essa entrega aqui no Zanaga faz parte de uma ideia que queremos para Americana em geral, que é favorecer o bem-estar, os encontros, o convívio entre as pessoas em locais agradáveis. E estamos conseguindo fazer isso com muito trabalho”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A cerimônia também contou com o lançamento do livro infantil “Eram dez macacos no galho de uma árvore”, do escritor Jackson Souza, que distribuiu exemplares autografados. O canil da Guarda Municipal de Americana (Gama) ainda realizou uma apresentação para as crianças e o público presente com o cão Bolt.

“A Praça Vinícius de Moraes é um espaço muito importante para os moradores do Zanaga e a gestão do prefeito Chico e do vice Odir tem uma atenção especial e um carinho muito grande por toda essa região. Estamos entregando uma praça totalmente revitalizada, com áreas destinadas aos animais e brinquedo novo para as crianças, e esperamos que as famílias possam usufruir deste espaço”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

“Esses investimentos que estão sendo realizados pela gestão do prefeito Chico e do vice Odir são extremamente importantes no processo de recuperação das áreas de lazer, visando o bem-estar dos moradores de todas as regiões. Por aqui, não é diferente. Além dessa entrega, também serão revitalizadas as praças Hermes Fanelli, no Zanaga I, e Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil”, lembrou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Também participaram da cerimônia deste sábado os vereadores Juninho Dias, Lucas Leoncine e Thiago Martins, e o secretário municipal Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios).

Melhorias em praças de Americana

Além da Praça Vinicius de Moraes, desde 2022 a Prefeitura de Americana já concluiu a reforma das praças Manoel Rodrigues Nogueira (Parque Novo Mundo), Sérgio Miante – “Vó Palmira” (Jardim Nossa Senhora do Carmo), Gunnar Bedicks (Jardim Glória), Natale Pinese (São Manoel), Francisco Matarazzo (Hospital São Francisco), Sebastião de Paula (Jardim Lizandra) e Imigrantes (Santa Maria), e ainda a construção e entrega da Praça Catharina Boschiero Frezzarin, na Avenida de Cillo com a Rua Limeira, na região dos bairros Jardim São José, Terramérica e Parque Novo Mundo.

Estão em processo de revitalização as praças José Leite de Camargo, na Orla da Praia Azul; Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim; Maçônica, no Werner Plaas; Domingos De Luca (Malala), no Frezzarin, Jaime Dantas de Abreu, no Jardim Progresso; Presidente JK, na Vila Biasi; Arlindo Rocha Filho, no Parque da Liberdade; José Faé, no Jardim Paulista; Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil; Nações, no Frezzarin; Farmacêutico Hermes Fanelli, no Antônio Zanaga I; Alfredo Nardini, no Boa Vista; e a praça do Jardim Esplanada.

Também estão sendo construídas uma área de lazer na Avenida Brasil e outra localizada na Rua Francisco Carlos Maciel, no Jardim Mário Covas.