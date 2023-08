Polícia Federal prende hacker e investiga deputada Carla Zambelli em operação relacionada à “Vaza Jato”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta terça-feira(2), a Polícia Federal conduz uma operação com o objetivo de desvendar o caso conhecido como “Vaza Jato”. O hacker Walter Delgatti Neto, suspeito de invadir os telefones de diversas autoridades, foi preso pelas autoridades em decorrência das investigações.

Além da prisão de Delgatti Neto, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se tornou alvo de mandados de busca e apreensão, inserindo seu nome no centro da investigação. As ações da PF se estendem a cinco locais, sendo três no Distrito Federal e dois em São Paulo, onde buscam coletar provas que possam esclarecer a origem e a extensão dos vazamentos.

Um mandado de prisão preventiva também foi expedido como parte da operação, visando aprofundar as investigações sobre a inclusão de alvarás de soltura e mandados de prisão falsos no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.