Hacker disse que Bolsonaro ordenou que ele invadisse urnas eletrônicas, afirma site

O jornalista Joaquim de Carvalho, do Brasil 247, trouxe à tona informações intrigantes sobre o hacker Walter Delgatti Neto, o responsável pelas invasões de celulares de autoridades no caso conhecido como “Vaza Jato”. Segundo Carvalho, Delgatti afirmou em depoimento à Polícia Federal que teria recebido ordens diretas do então presidente Jair Bolsonaro para invadir as urnas eletrônicas.

O depoimento de Delgatti aponta que a ordem teria sido dada durante um encontro entre ele e a deputada Carla Zambelli em um restaurante da rede Frango Assado, localizado na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Delgatti teria falado com Bolsonaro por um telefone novo. Durante essa reunião, o hacker recebeu a “missão” de invadir o sistema das urnas eletrônicas para provar que o sistema eleitoral era falso.

Contudo, as alegações do hacker demonstram que ele não conseguiu cumprir a tarefa que lhe foi designada pelo presidente. Não foram testadas ou comprovadas concretas de que Delgatti realmente realizou tais invasões.

Além disso, Bolsonaro teria solicitado que o hacker assumisse a posse de uma gravação clandestina, pretendida por ele, do ministro Alexandre de Moraes, que à época presidia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).