Vereadores aprovam destinação de recursos a instituições assistenciais de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram por unanimidade, durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (1) no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o projeto de lei nº 82/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de subvenções no valor total de R$ 279.754,00 em benefício de instituições assistenciais do município.

Os recursos são destinados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). As instituições beneficiadas deverão utilizar as verbas para a aquisição de produtos alimentícios visando o fornecimento de alimentação escolar.

Serão atendidas as instituições Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM), Sociedade de Assistência Social de Americana (SASA), Fundação Letícia Duarte, Vila de São Vicente de Paulo, Centro de Orientação Humana São Domingos, Associação Carlos Benito Franchi, Lar Escola Vó Antonieta, Centro Infanto-Juvenil de Orientação Progressiva (CIJOP) e Educandário Florescer do Amor Olguinha.

Esta foi a primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar. O projeto será votado pelos vereadores em segunda discussão na sessão da próxima terça-feira (8).