Polícia Militar recupera caminhonetes furtadas em Americana

Nesta quinta-feira (12), a Polícia Militar (PM) de Americana restituiu duas caminhonetes Amarok que haviam sido furtadas. Após receber informações sobre um veículo subtraído, a equipe composta pelo cabo Lucas e soldado Samara direcionou-se a uma oficina mecânica localizada no Jardim Boer.

Na mencionada oficina, sob a coordenação do responsável, foram identificados pelo menos quatro utilitários passando por manutenção. Com o reforço das equipes da PM, integradas pelo sargento Sergio Arruda, soldado Mandelli, sargento Kalled e cabo Cleiton, constatou-se que as caminhonetes foram furtadas em Sumaré e Itu.

Além disso, três motores com sinais identificadores adulterados foram apreendidos durante a operação. O delegado Felipe Rodrigues Salles esteve presente no local, acionando a Polícia Técnica para a realização da perícia.

O indivíduo responsável pela receptação foi conduzido à unidade da Polícia Civil de Americana (PCA), onde o delegado determinou sua prisão em flagrante.