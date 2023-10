Com apoio da oposição, prefeitura de Americana tem contas de 2021 aprovadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As contas referentes ao exercício financeiro de 2021 da Prefeitura de Americana foram aprovadas, na terça-feira (10), por 19 votos favoráveis dos vereadores, incluindo os parlamentares de oposição. O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, foi votado durante sessão ordinária da Câmara Municipal.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância desta aprovação. “Desde o início da nossa gestão, o trabalho é pautado pela responsabilidade e zelo com o recurso público. É um resultado conjunto que demonstra que nossa equipe atua de maneira transparente, sempre dentro da legalidade e com os pés no chão”, afirmou.

O vice-prefeito Odir Demarchi lembrou que 2021 foi um ano difícil em razão da pandemia da Covid-19. “E mesmo assim não deixamos de cumprir com a nossa obrigação que era de garantir o atendimento à população e mantendo a saúde financeira do município. Parabéns a todos que participaram direta e indiretamente para que isso fosse possível”, disse.

Em maio, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já tinha emitido parecer favorável à aprovação das contas de 2021, pelo cumprimento dos principais índices legais e constitucionais. O documento apontou superávit de 14% na execução orçamentária e atestou resultados positivos em diversas áreas.