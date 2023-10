Pastor Miguel Pires pede informações sobre praça de esportes do Jardim São Pedro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal pedindo informações e providências sobre manutenção da praça de esportes Marco Antonio Gobbo, localizada no bairro Jardim São Pedro.

No documento, o parlamentar aponta que em visita realizada recentemente observou que a praça enfrenta diversas carências que afetam diretamente sua utilização, sendo necessárias melhorias devido à falta de iluminação e segurança, ao desgaste da pintura e à necessidade de revitalização e de reabertura da piscina.

“Sabemos que os espaços de lazer, sobretudo a fomentação para a utilização de tais locais, são fundamentais para a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população. Portanto, solicitamos atenção das autoridades quanto às respostas e providências eficazes para a praça”, explica Miguel.

No requerimento, o autor pergunta se a prefeitura tem conhecimento sobre a situação do local; se existem estudos voltados para melhorias e revitalização; se há possibilidade de parcerias com empresas privadas; quando foi realizada a última manutenção; e quais as estimativas de gastos para as melhorias.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária de terça-feira, dia 10, e, se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.