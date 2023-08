Policial é preso em Ribeirão Preto acusado de ser o autor de disparo que matou jovem em avenida

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um policial militar de 35 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira, 14, suspeito da morte da gerente de loja Julia Ferraz, de 27 anos. A jovem estava no canteiro central de uma avenida muito movimentada de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, quando foi alvejada no peito. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o disparo partiu da arma do PM.

Em depoimento à polícia, o policial – que estava de folga no momento do crime – declarou que trafegava de moto pela avenida quando foi abordado por dois homens que estavam em outra motocicleta e que teriam anunciado um assalto. O PM, então, sacou sua arma e disparou contra os suspeitos. Um dos tiros acabou atingindo Julia.

A gerente chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Os dois suspeitos foram detidos assim que deram entrada em um hospital da região. Segundo a SSP, eles foram ouvidos e estão sendo investigados.

As duas motocicletas e a arma do policial foram apreendidas e passarão por perícia. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio, homicídio tentado e roubo tentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto. Após ser indiciado, o policial militar foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes (PMRG), na capital paulista.