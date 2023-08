Multas de trânsito agora podem ser pagas por Pix em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os motoristas têm, a partir de agora, uma nova opção de pagamento de multas de trânsito emitidas em Americana. A Secretaria de Fazenda e a Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura firmaram convênios com as instituições Santander e Banco do Brasil para facilitar o procedimento na hora de quitar a pendência.

Antes, as multas só podiam ser pagas pelo site ou na boca do caixa das agências do Banco do Brasil. Após a assinatura dos convênios, além dos canais tradicionais, o cidadão também tem a opção de realizar o pagamento via Pix, por meio de qualquer agência bancária onde tenha conta.

A emissão da segunda via da multa é possível seguindo as orientações constantes da própria notificação. Todas as informações referentes às penalidades, como multas, pontuação, requerimentos e formulários, relatórios e dúvidas frequentes podem ser obtidas por meio do site www.americana.sp.gov.br, na seção “Serviços mais acessados”, no ícone “Multas de Trânsito”.

Ressalte-se que para a impressão da segunda via da multa, com o devido QR Code, é necessário utilizar a opção “Atualizar Boleto”.

“O estabelecimento de novos canais de pagamento para as multas de trânsito visa atender uma necessidade há muito tempo reivindicada pela população, criando mecanismos facilitadores na hora do cidadão quitar suas pendências com o poder público”, afirmou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.