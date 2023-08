Policial militar é atacada e baleada nas costas em Santos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma policial militar, de 34 anos, foi atacada pelas costas na manhã desta terça-feira (1) por criminosos, em Santos. Ela foi atingida por dois disparos de arma de fogo enquanto realizava patrulhamento preventivo no bairro do Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, os bandidos estacionaram o veículo na rua Evaristo da Veiga, próximo ao local onde a viatura dos policiais estava estacionada. Assim que desembarcaram, correram e atiraram contra os policiais, fugindo na sequência. Ao menos um dos projéteis atingiu a Cabo PM nas costas. Com 10 anos de serviços prestados à instituição, a policial foi socorrida a Santa Casa de Santos, onde permanece internada.

As forças de segurança estão mobilizadas na busca pelos autores do ataque contra a Policial. O caso está sendo apresentado no 1º Distrito Policial de Santos e é investigado.

O ataque contra a policial militar ocorreu cinco dias após dois soldados da Rota serem atacados durante patrulhamento em uma comunidade, no Guarujá. O Soldado PM Patrick Bastos Reis foi atingido no ombro por um disparo de calibre 9mm e morreu. Outro soldado foi atingido na mão.