Estado de SP atinge a marca de 100 cidades com internet 5G

Pouco mais de um ano após a chegada da tecnologia ao Brasil, 100 cidades paulistas já contam com internet 5G, que oferece uma navegação até 100 vezes mais rápida. Com isso, São Paulo concentra um de cada quatro municípios brasileiros com o serviço, apontam dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Já um balanço da InvestSP, agência de promoção de investimentos do Estado vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), mostra que o total de cidades paulistas que atualizaram a “lei das antenas” mais que dobrou em 2023: pulou de 61 no fim de dezembro para 153 em julho deste ano.

O Governo de São Paulo tem feito uma força-tarefa para acelerar esse processo, uma vez que a mudança nas legislações municipais é fundamental para que as operadoras de telecomunicações saibam onde os novos equipamentos podem ser instalados e invistam na infraestrutura do 5G.

Coordenada pela SDE e a InvestSP, a mobilização conta com reuniões, eventos e atendimento a gestores locais de todo o Estado para levar informação sobre o tema, expor as vantagens de contar com o 5G, principalmente no sentido de atrair investimentos e acelerar o desenvolvimento econômico, e orientar aqueles que eventualmente precisem de suporte para fazer a mudança da “lei das antenas”.