‘Americana voltou a sorrir’: Chico lança marca e programação especial de aniversário

O prefeito Chico Sardelli lançou nesta terça-feira (1º) a marca de aniversário do município: “Americana voltou a sorrir”, e uma programação especial neste mês com entregas, eventos, inaugurações, atividades e serviços da gestão para celebrar os 148 anos do município, comemorado no fim de agosto.

A nova marca foi desenvolvida pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, em comemoração aos 148 anos do município. Ela é composta pela frase “Americana voltou a sorrir” gravada em uma espécie de placa de patrimônio, indicando o sorriso como patrimônio da cidade e da população. O sorriso também está presente no numeral “148”, idade que o município completa em 27 de agosto.

O lançamento da nova identidade visual aconteceu no Paço Municipal, onde foi apresentado o calendário de ações do Poder Executivo para as próximas semanas. A extensa programação de aniversário inclui inaugurações, entregas de obras, anúncios de novas empresas, eventos culturais e esportivos, entre outras atividades (confira a programação completa abaixo).

“Este momento representa para nós um sentimento de alegria e esperança. Nada melhor para celebrar o aniversário da nossa cidade do que com entregas de obras, anúncios, programas, novas empresas, eventos culturais e muitas outras ações que fazem a nossa população sorrir cada dia mais. Temos muitas coisas a comemorar e estou muito feliz por eu e o Odir estarmos à frente disso”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“É uma grande felicidade ver todas essas obras que serão entregues no mês de agosto e também tudo que já fizemos até aqui pela cidade. Tudo isso nos faz ter a certeza de que estamos no caminho certo e que Americana realmente voltou a sorrir”, comentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Poder apresentar essa programação hoje é muito gratificante. Estamos aqui justamente para que a gestão seja vista pela população, para que todas essas inaugurações e entregas cheguem para quem realmente vive a cidade, e isso vai ao encontro da nossa nova marca. O sorriso é o patrimônio do americanense, e essa gestão resgatou esse patrimônio”, completou o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

“Tenho uma grande satisfação em defender esta administração e sou testemunha da transformação que está acontecendo em Americana. Percebo que a população acompanha, reconhece e acredita neste trabalho que está fazendo a diferença em nossa cidade”, destacou o presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi.

A programação completa do mês de aniversário de Americana está disponível no site da Prefeitura – www.americana.sp.gov.br – em banner na página principal.

Programação – Mês de Aniversário de Americana:

1 a 12 de agosto (segunda a sábado) – a partir das 8h: Carreta da Mamografia na Praça Comendador Muller

5 de agosto (sábado) – 8h30 às 14h: Prefeitura na Área no São Luiz com entrega da revitalização da praça

12 de agosto (sábado) – 10h: Entrega do mural “Americana 148” no Mercadão

15 de agosto (terça-feira) – 10h30: Repasses da Assistência para entidades do município

17 de agosto (quinta-feira) – 14h30: Inauguração do novo Planetário Digital do OMA

18 de agosto (sexta-feira) – 15h: Entrega das novas pistolas da GAMA

19 de agosto (sábado) – 8h: Entrega da Ciclovia do Terramérica

19 de agosto (sábado) – 14h30: Inauguração da Praça Catharina Boschiero Frezzarin

20 de agosto (domingo) – 10h: Revitalização Praça Sebastião de Paula

21 de agosto (segunda-feira): Início das aulas do Curso Técnico em Teatro em parceria com SENAC

21 de agosto (segunda-feira) – 15h: Entrega do Centro de Especialidades Odontológicos (CEO)

22 de agosto (terça-feira) – 10h30: Entrega da reforma da EMEI CECI

24 de agosto (quinta-feira) – 16h30: Inauguração da remodelação viária da região do Portal e entrega do Letreiro Turístico

25 a 27 de agosto (sexta a domingo) – a partir das 8h: 1ª Exposição de Agricultura Urbana (Na Exposição de Orquídeas)

25 a 27 de agosto (sexta a domingo): Aniversário de Americana com Roteiro Gastronômico – Sexta-feira – das 17h às 22h • Sábado – das 15h às 22h • Domingo – das 12h às 21h

27 de agosto (domingo) – 10h: Apoio Maratona 365 Hugo Farias

28 de agosto (segunda-feira) – 15h: Anúncio do programa “Tá Marcado” da Secretaria de Saúde

29 de agosto (terça-feira) – 10h30: Entrega da reforma da Creche Tupã

31 de agosto (quinta-feira) – 15h: Inauguração do Reservatório do Jardim Ipiranga

Durante todo o mês – Jogos dos Campeonatos de Futebol Amador Gigantão e Gigantinho

Durante todo o mês – AGOSTO LILÁS: Campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Realização da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e parceiros

Durante todo o mês – Prorrogação do Refis 2023