PoupSaúde e demais apoiadores realizaram mais de 2.000 atendimentos na cidade de Americana

O PoupSaúde, junto ao Caprilab, Ultraclin e outros parceiros, apoiaram os demais exames realizados na Carreta da Mamografia – Mulheres de Peito. Ação que celebra a saúde da mulher e que faz parte da campanha Outubro Rosa, realizando ações para conscientização e prevenção do câncer de mama.

Durante onze dias, a carreta promoveu diversos exames de prevenção e cuidado com a saúde da mulher, além de oferecer serviços de beleza para as mulheres que compareceram ao evento.

Foram realizadas 447 mamografias, 463 papicolau, 560 teste de dextro, 583 verificações de pressão arterial e 55 auricoloterapia. Totalizando mais de 2.000 atendimentos.

A ação também contou com uma quantidade significativa de pessoas que realizaram manutenção nos óculos, esmaltaram unhas, corte de cabelo, quick massagem e maquiagem.

Para o sucesso dessa ação, patrocinadores e apoiadores se uniram para oferecer a população o acesso a todos esses serviços. O PoupSaúde agradece pela parceria do Caprilab, Ultraclin, Oral Sin, Digimax, Oticas Diniz, Cirúrgica Lojao, os estagiários da Fam e o instituto Embelleze por viabilizarem os exames e toda uma equipe empenhada no atendimento de todos que passaram pela carreta.

O Outubro Rosa promove diversas ações de conscientização e prevenção do câncer de mama. O mês ressalta da importância do cuidado com o corpo da mulher e como a prevenção e a realização de exames regulares ajudam em um diagnóstico precoce.

