Americana reduz para 21 dias o prazo de intervalo da vacina Pfizer

Atendendo orientação da Secretaria Estadual da Saúde, Americana vai reduzir o prazo de intervalo entre a primeira e segunda dose da vacina Pfizer, passando de 12 semanas para 21 dias (três semanas), apenas para maiores de 18 anos, mantendo-se em oito semanas o intervalo para os adolescentes de 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias.

A medida entra em vigor a partir desta quinta-feira (21), isto porque as agendas desta quarta-feira (20) já foram contempladas com os imunizantes para quem ainda tinha prazo vencido com o esquema das oito semanas.

A Vigilância Epidemiológica orienta os moradores para se atentarem à data da primeira aplicação, que consta no cartão de vacinação. A partir desta data, o morador deverá contar 21 dias e então fazer o agendamento para receber a segunda dose quando vencer esse prazo.