Prédio gigante no centro chama a atenção e desperta curiosidade

Quem passa pela pela Rua Jorge Jones, na região central de Americana, consegue ver um grande prédio tomando forma em frente a praça da tradicional Igreja Matriz de Santo Antônio. Nos últimos dias, muitos leitores questionaram o Portal de americana sobre o que seria instalado no local.

Trata-se de um templo gigantesco que está sendo erguido pela Igreja Universal do Reino de Deus. Atualmente a rede religiosa conta com 7 unidades espalhadas pelos bairros Campo Limpo, Centro, Parque Novo Mundo, Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e um na Avenida Iacanga, no limite com Santa Bárbara

A igreja não respondeu a solicitação de informações feita pelo Portal de Americana, a respeito do custo total da obra, mas segundo o site oficial, há quatro anos, a igreja investiu cerca de R$ 80 milhões em manutenção e reparos em templos. Ainda de acordo com a divulgação, em 2023, Mais de 180 igrejas serão transferidas para novos prédios.

A IURD também anunciou a construção de 27 novos templos em todo o país.