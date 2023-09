Morre Estopinha, primeira pet influencer do Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Primeira influencer pet do Brasil, a cachorra Estopinha morreu aos 14 anos. O tutor dela, Alexandre Rossi, confirmou a notícia em suas redes sociais nesta quarta-feira, 20.

“Estopinha se foi… dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso foi o mais importante para mim. Recebeu cuidados durante a noite e pode descansar na minha cama com todo o carinho que podia dar. Mesmo assim estou muito mal”, escreveu Alexandre.

“Uma parte de mim foi destruída. 14 anos de convívio intenso e muito amor, aventura e travessuras. Valeu cada segundo com ela. Obrigado pelo carinho de vocês todos.”

Relembre a história de Estopinha

Alexandre Rossi, tutor de Estopinha, é veterinário, zootecnista e especialista em comportamento animal, além de ter seu próprio quadro sobre pets no Encontro com Patrícia Poeta. Ele adotou Estopinha em 2009, depois que duas famílias devolveram a cadelinha por ser muito agitada. Por isso, ele ficou com a cachorra para mostrar que era possível cuidar de bichinhos mais “arteiros”.

Alexandre tem 1,3 milhão de seguidores e sempre mostrou sua rotina com seus bichinhos: Estopinha, Barthô e Miah. Com Estopinha, o veterinário viu a oportunidade de abordar diversos assuntos e desestigmatizá-los, desde como acalmar cachorrinhos “bagunceiros” até esse processo de cuidar de pets mais idosos.

Estopinha também tinha seu perfil próprio, com mais de 770 mil seguidores. “Blogueira por profissão e fazedora de arte por opção”, diz a bio.

A cadelinha, que já era considerada idosa, estava doente desde a semana passada. Ela teve uma infecção na unha que foi se complicando e foi internada, com alguns altos e baixos. Desde que Estopinha ficou mais velha, o tutor dizia que vinha “trabalhando o luto”.

O sofrimento de Alexandre inspirou muita empatia dos seguidores, inclusive os que já passaram por esse processo de perda. “Tenho certeza que você fez tudo o que podia e a amou até o último momento”, comentou uma seguidora.