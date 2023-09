Luísa Sonza anuncia término do namoro após ser traída por Chico Moedas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cantora gaúcha Luísa Sonza anunciou nesta quarta-feira (20) durante sua participação no programa “Mais Você”, ao lado de Ana Maria Braga, o término de seu relacionamento com Chico Moedas. O casal havia assumido publicamente o namoro no mês de julho deste ano.

Para falar sobre o término, Luísa leu um texto que enviou para Ana Maria Braga. Chorando, ela citou a traição em um bar e destacou que escolheu quebrar um ciclo por todas as mulheres.

Chico Moedas, que se tornou inspiração para a música homônima no hit do álbum “Escândalo Íntimo”, lançado no final de agosto, viu a canção rapidamente conquistar o topo das paradas de sucesso. A revelação do fim do relacionamento entre a cantora e Chico Moedas surpreendeu os fãs, que acompanhavam o casal com entusiasmo desde o anúncio oficial.