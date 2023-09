prefeito chico anuncia upa na região do parque gramado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta quinta-feira (14) a ampliação da assistência médica 24 horas em Americana com a instalação de uma nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento), agora na região do Parque Gramado. A abertura está prevista para o primeiro semestre de 2024, após a adequação do espaço. Ela funcionará no endereço ocupado atualmente pela UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Dona Rosa.

“Quando decidimos reabrir a UPA São José nós também consideramos a possibilidade de implantar outra unidade, na região do Parque Gramado. Felizmente, as coisas estão acontecendo e em breve a população vai contar com mais esta unidade naquela região, o que trará benefícios a todos”, comemorou Chico, que esteve ao lado do presidente da Câmara, Thiago Brochi, e do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, durante o anúncio.

A medida representa uma ampliação da rede de urgência e emergência para Americana, que passará a contar com três unidades de saúde com atendimento 24 horas, além do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O Pronto Atendimento do Antônio Zanaga e a UPA São José também funcionam neste modelo.

O espaço anunciado nesta quinta-feira contará com equipe formada por médicos clínico geral, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, assistente social e área administrativa.

A nova UPA vai atender uma população estimada em 42 mil pessoas nos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Balsa 1, Jardim da Balsa 2, Jardim das Orquídeas e Jardim da Paz, além do Jardim Dona Rosa. Quando a unidade entrar em funcionamento, a UBS será transferida para um novo endereço no mesmo território.

O anúncio contou ainda com a presença dos vereadores Lucas Leoncine, Fernando da Farmácia, Sílvio Dourado, Thiago Martins, Leonora Périco, Leco Soares e Gualter Amado, além dos secretários de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros; de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga; de Administração, Eduardo Flores; de Negócios Jurídicos, Hugo Troly; e do presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi.

Em razão do diagnóstico de Covid-19, o vice-prefeito, Odir Demarchi, não participou do evento, mas enviou uma mensagem enaltecendo o projeto. “Um dos nossos principais objetivos é oferecer uma saúde de qualidade em todas as regiões da cidade. Eu fico muito feliz, porque a população da região do Parque Gramado há muito tempo reivindicava um pronto atendimento e isso agora vai se tornar realidade”, declarou.