Prefeito Chico lança Plano Municipal pela Primeira Infância de Americana

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi lançaram, nesta terça-feira (2), o Plano Municipal Americana pela Primeira Infância, em cerimônia na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Aracati, no bairro Vila Gallo. O documento elaborado pelo Programa Americana pela Primeira Infância (PAPI) contém propostas para o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos no município, considerando sua família e contexto de vida.

Chico destacou o marco histórico do lançamento. “Esse plano é mais um passo dado em direção ao futuro, é o guia das políticas públicas para a Primeira Infância. Temos a responsabilidade de preparar nossas crianças, o desenvolvimento pleno nesta fase da vida faz muita diferença nos anos seguintes. Estou feliz sabendo que mais uma proposta de governo está sendo cumprida. Minha palavra é de gratidão pelos técnicos da nossa administração”, discursou.

O Plano foi elaborado pelo comitê gestor do PAPI em um trabalho de 20 meses que contemplou visitas a outros municípios, estudos e pesquisas qualitativa, feita com pais e demais responsáveis, e quantitativa, com crianças e profissionais das áreas da Assistência Social, Educação, Saúde e das Pastorais da Criança.

O vice-prefeito Odir Demarchi também agradeceu a equipe. “Para tudo isso acontecer, tivemos pessoas técnicas no lugar certo e agradeço nossos secretários por esse papel maravilhoso que estão fazendo. Quando o prefeito dá o start a uma ideia, nossos secretários abraçam essa ideia e por isso estamos entregando este Plano hoje. É muito bom ver as pessoas dedicadas e contentes com esta entrega.”, declarou.

O Plano Municipal Americana pela Primeira Infância está organizado em seis eixos: “A criança, a família e a comunidade: relações afetivas e sociais”, “A criança e a educação: o encantamento do aprender”, “A criança e a diversidade: a dimensão da inclusão”, “A criança nativa digital: a identidade e o consumismo infantil mediado pelas mídias”, “A criança e o direito à saúde, à segurança alimentar e nutricional: o bem-estar integral” e “A criança, o espaço e a cidade: o brincar, o explorar, o pertencer”.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, destacou o processo de elaboração do documento. “O Plano traz dados importantes para que possamos trabalhar e o que muito nos surpreendeu durante esse processo é que em muitos aspectos, Americana já implementou as metas propostas. Se temos que avançar, também sabemos que Americana está um passo à frente e isso se deve muito à qualidade dos nossos servidores e também a uma escolha do nosso prefeito. Temos conseguido entregar uma Americana que faz pela primeira infância e pelas crianças”, garantiu.

Cada um dos eixos elenca ações com o objetivo de promover o desenvolvimento das crianças na Primeira Infância, em todos os aspectos de suas vidas.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, comemorou o lançamento. “Hoje é um dia de muita alegria. Este lançamento faz parte do plano de governo do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. Estamos olhando com carinho para esta importante fase da vida, desde a concepção até os 6 anos de idade. Este plano é pensado para que, no futuro, as crianças tenham sucesso em suas vidas.”, disse.

As secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, de Educação e de Saúde são as articuladoras do PAPI.

Para o juiz de direito Wendell Lopes Barbosa de Souza, o momento é de gratidão. “Integrando esta rede de proteção da infância e juventude, me insiro no trabalho mais importante que uma sociedade pode desenvolver, que é o cuidado com as nossas crianças. Como juiz de Infância e Juventude, trago uma palavra de agradecimento a todos que trabalham conosco no dia a dia no enfrentamento a problemas enfrentados por nossas crianças e adolescentes. Vocês fazem com que o nosso trabalho seja cada dia mais impactante na vida dos nossos infantes na cidade de Americana”, disse.

O documento é ilustrado com desenhos das crianças americanenses atendidas pela rede municipal e foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Representando a Secretaria de Saúde, o secretário adjunto da pasta, Fábio Joner, citou a responsabilidade social com o desenvolvimento infantil. “A Constituição deixa claro que nós temos que cuidar das novas gerações e é um prazer auxiliar na elaboração do Plano e no atendimento às crianças”, declarou.

A diagramação do Plano foi feita pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Thiago Brochi, destacou o avanço nas políticas públicas para a infância. “Colocar no papel é muito fácil, mas tornar um plano em realidade é difícil, mas o Chico e o Odir têm feito isso com maestria. É fundamental ter consciência hoje para um Brasil cada vez melhor.”, assegurou.

A redação será apresentada por meio de projeto de lei e está disponível no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA), Mariana Zimermann, o lançamento conclui uma primeira etapa de trabalho. “Tenho muito orgulho de fazer parte de um projeto imenso e graças a Deus, ao prefeito Chico e a essa equipe incrível, chegamos ao fim do primeiro ciclo”.

Coordenador do comitê do PAPI, o psicólogo Valdir Dusson agradeceu a oportunidade de integrar o grupo de trabalho. “Sou muito grato por todo aprendizado que isso me gerou e por poder participar de um processo coletivo tão democrático que foi o Papi. Temos que mudar o jeito de olhar para as crianças, pois elas não são o futuro, são o presente. A criança é um sujeito de direitos e precisa muito do mundo adulto para poder se desenvolver. O Chico iluminadamente abraçou esta ideia e hoje lançamos o Plano. A primeira fase está concluída e o plano nasceu”, falou.

O Programa Americana pela Primeira Infância foi lançado em outubro de 2022, em cerimônia na Casa da Criança Urupê, no bairro Antônio Zanaga.