Prefeito entrega novos tatames para equipe de ginástica rítmica

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou, nesta quarta-feira (25), tatames para uso nos treinamentos da equipe de ginástica rítmica, cujas atividades são realizadas no ginásio do Jardim Ipiranga.

Ao todo, são 60 tatames com medidas de 2 metros por um metro. “Ficamos muito felizes em proporcionar uma melhor infraestrutura para o treinamento dessa equipe, que representa tão bem nosso município em diversas competições e revela novos talentos a cada dia. Agradeço o apoio fundamental do vereador e da deputada, parceiros de Americana e grandes incentivadores do Esporte”, destacou Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi, que também esteve presente na entrega, reforçou a importância do trabalho da Agra (Associação de Ginástica Rítmica de Americana). “Fico até emocionado de ver uma apresentação dessas meninas, que se dedilecam com tanto amor a esse esporte. Esses tatames com certeza vão ajudar muito nesse trabalho lindo que a Agra realiza”, afirmou.

“Esse material é muito importante para os treinamentos da ginástica rítmica. A Agra tem atuado na formação de novos atletas. Com dedicação, essas meninas podem se tornar grandes atletas, até mesmo de nível olímpico. E nós estamos aqui para ajudar no que for possível”, destacou o secretário municipal de Esportes, Marcio Henrique Leal.

A Agra atende 180 meninas, de 4 a 17 anos, com aulas de iniciação por meio da escolinha esportiva, projeto em parceria com a Secretaria de Esportes, e também com as equipes de competição. “Além de ajudar a amortecer o impacto dos exercícios da ginástica rítmica, como apoio debaixo do tapete, os tatames também proporcionarão a possibilidade de ampliar a área de treinamento”, explicou a coordenadora Francislaine Gumiero de Morais.

A atividade contou ainda com a presença do presidente da Agra, Rogério Santa Rosa. Em 2022, a equipe de competição sagrou-se campeã nos Jogos Regionais e ficou em 5º lugar nos Jogos Abertos. O projeto conta com a dedicação de duas profissionais: a coordenadora Francislaine e a supervisora técnica Beatriz de Oliveira.