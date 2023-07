Prefeitura finaliza recape da Rua João Santarosa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em apenas três dias, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana finalizou o recapeamento e a pintura da sinalização de solo da Rua João Santarosa, no bairro São Luiz. O trabalho foi concluído nesta quinta-feira (20).

Essa é a primeira de 49 vias que serão recapeadas em Americana. A próxima rua a receber a melhoria no bairro será a Felício Seleghini. Além do São Luiz, serão revitalizadas as ruas e avenidas dos bairros Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro.

Com recursos próprios, a Prefeitura de Americana investirá R$ 25.299.822,04. As pavimentações serão executadas pela empresa Converd Construção Civil Ltda, vencedora do processo licitatório.