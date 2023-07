Região de Americana exportou US$ 339,8 milhões no primeiro semestre

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No primeiro semestre de 2023, as exportações referentes à área da Diretoria do CIESP de Americana, que também inclui Cosmópolis e Nova Odessa, registraram US$ 339,8 milhões, com decréscimo de 12,7% na comparação interanual. As importações somaram US$ 298,2 milhões, o que significa queda de 3,6%. A balança comercial ficou positiva em US$ 41,7 milhões.

Os produtos mais exportados foram pedras e metais preciosos (21,7%), borracha e suas obras (18,2%) e produtos químicos inorgânicos (14,8%). As importações concentraram-se em borracha e suas obras (22,6%), máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (20%) e produtos químicos orgânicos (14,7%). Os maiores destinos das exportações foram Alemanha (27%), Bélgica (10,6%) e Estados Unidos (9,1%). As compras tiveram como principais origens os Estados Unidos (19,2%), China (14,6%) e Itália (10,5%).

Rafael Cervone, presidente do CIESP, salienta que “a indústria, cujo avanço e fortalecimento temos defendido perante o governo, pode contribuir de modo cada vez mais significativo para ampliação das vendas internacionais, tanto em volume quanto pelo fato de incluir produtos de alto valor agregado na pauta de exportações”. Ele lembra, também, que a entidade presta assessoria na área do comércio exterior às empresas associadas.

Estado reverte déficit

No primeiro semestre de 2023, a balança comercial do Estado de São Paulo registrou superávit de US$ 137 milhões, revertendo saldo negativo de US$ 2,29 bilhões em igual período do ano passado.

De janeiro a junho deste ano, as exportações paulistas foram de US$ 36,16 bilhões, com aumento de 1,5% ante os US$ 35,63 bilhões de 2022. As importações diminuíram de US$ 37,92 bilhões para US$ 36,02 bilhões, com recuo de 5%.