Qual a origem do ovo de Páscoa e da figura do coelho?

Com a chegada da Páscoa, muitas tradições são celebradas ao redor do mundo. Entre elas, a troca de ovos de chocolate e a figura do coelho, que se tornaram símbolos da data. Mas como essas tradições surgiram?

Segundo a historiadora e autora de livros infantis, Maria Angela Ferraz, em entrevista ao portal UOL, a tradição de presentear ovos vem desde a antiguidade. “O ovo sempre foi visto como um símbolo de renovação, pois representa o início de uma nova vida”, explica a especialista.



Na Roma antiga, por exemplo, ovos eram presenteados durante as festividades da primavera em homenagem à deusa da fertilidade, Eostre. Já na tradição cristã, o ovo simboliza a ressurreição de Jesus Cristo, que renasceu no terceiro dia após sua morte na cruz.

A tradição de presentear ovos de chocolate na Páscoa surgiu na França, no século XVIII, quando a produção de chocolate se popularizou. Foi nessa época que o chocolate começou a ser moldado em formato de ovo, tornando-se uma iguaria muito apreciada e, assim, incorporada às celebrações da Páscoa.

Já a figura do coelho como símbolo da Páscoa tem origem na Alemanha, onde o animal era associado à fertilidade e à renovação. Em entrevista ao portal R7, a historiadora Eliane Morelli Abrahão, da Universidade de São Paulo (USP), explica que a tradição do coelho na Páscoa foi trazida para os Estados Unidos por imigrantes alemães no século XVIII.

Hoje, os ovos de chocolate e os coelhos estão presentes em diversas culturas ao redor do mundo como símbolos da Páscoa, reforçando a importância da renovação e da vida para celebrar a data. Como afirma Maria Angela Ferraz, “a Páscoa é uma época de renovação e celebração da vida, e os ovos e coelhos são símbolos que representam essa ideia de renascimento e renovação”.

