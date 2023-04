Fotógrafo viraliza após fazer ensaio da Tuma da Mônica com crianças negras

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um ensaio fotográfico que reimaginou a icônica Turma da Mônica com crianças negras está ganhando destaque na internet. O fotógrafo responsável pela produção é Ruan Walker, de 30 anos, que capturou a essência dos personagens Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali por meio de quatro jovens modelos.

As imagens foram feitas na cidade de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, e foram compartilhadas nas redes sociais de Walker, onde rapidamente viralizaram. Até o momento, o ensaio já recebeu mais de 948 mil curtidas e 13 mil comentários, incluindo uma mensagem do perfil oficial da Turma da Mônica que parabenizou a iniciativa: “Essa Turminha arrasou! ❤️”



O projeto é um exemplo de como a representatividade é importante na mídia e na cultura. Ao trazer personagens tão amados pelos brasileiros em uma versão mais inclusiva, o ensaio de Walker ressalta a necessidade de uma maior diversidade na mídia, além de estimular a autoestima das crianças negras ao mostrar que elas também podem se ver como protagonistas de suas próprias histórias.

Ao escolher quatro crianças negras para representar os personagens da Turma da Mônica, o fotógrafo mostra que a representatividade não é apenas sobre ter pessoas negras em uma imagem, mas sim sobre dar a elas a oportunidade de se ver como personagens positivos e ativos na narrativa.

