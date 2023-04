PM salva bebê de engasgamento em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No dia 06 de abril, por volta das 21h25min, um policial militar da 1ª Cia PM do 19° BPM/I em Americana realizou o desengasgamento de uma bebê de 15 dias de vida na sede da Base Comunitária do Jardim Ipiranga.

Segundo informações, a genitora da criança, uma assistente administrativa de 30 anos, adentrou na base comunitária com sua filha engasgada por conta de medicamento ministrado via oral. O policial militar de serviço naquele momento, identificado como Cb PM Hader, prontamente acionou o apoio do COPOM e realizou a “Manobra de Heimlich” na bebê, que havia ficado quieta e sem respirar.



Com sucesso no desengasgamento, a equipe conduziu a mãe e a bebê, identificada como Helena, até o Hospital São Lucas para receber cuidados médicos.

