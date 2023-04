Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um ataque na creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, no interior de Santa Catarina, deixou quatro crianças mortas nesta manhã, segundo o Corpo de Bombeiros.

Outras crianças ficaram feridas, segundo informações iniciais. O agressor, de 25 anos, levava uma machadinha e uma faca e, após fugir do local do crime, se apresentou à Polícia Militar. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se solidarizou com as famílias das vítimas das crianças que morreram no ataque.

“Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor”, escreveu o presidente no Twitter. “Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse”, completou o presidente.

