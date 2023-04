Ingressos da Festa do Peão de Americana serão vendidos a partir de segunda-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A partir da próxima segunda-feira (10), estarão disponíveis para venda os ingressos para a 35ª Festa do Peão de Americana. A informação foi divulgada pelo presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, Beto Lahr, durante entrevista à rádio Vox90 nesta quarta-feira.

Segundo ele, o clube está finalizando o acerto para o início das vendas no dia 10.



Até o momento, os valores dos ingressos não foram divulgados. É aguardado que mais informações sobre a venda dos ingressos e programação do evento sejam divulgadas em breve. A Festa do Peão de Americana é um dos maiores eventos do calendário da cidade e atrai um grande público todos os anos

Confira os shows divulgados:

9 de junho (sexta-feira) Henrique e Juliano | convida Rayane e Rafaela/ Luan Santana / Alok

10 de junho (sábado) Gusttavo Lima/Gustavo Mioto/Pedro Sampaio/ KVSH

11 de junho (domingo) Maiara e Maraísa/Edson e Hudson/Rionegro e Solimões

16 de junho (sexta-feira) Ana Castela/Hugo e Guilherme

17 de junho (sábado) Jorge e Mateus/Matheus e Kauan/Zé Neto e Cristiano/Sevenn DJ

18 de junho (domingo) Chitãozinho e Xororó/Zezé di Camargo e Luciano

