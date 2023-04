Guarda resgata gato que estava preso dentro de muro em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana foi acionada na manhã desta quarta-feira (05) para realizar um resgate de animal na Rua Itororó, na Vila Santa Catarina, em Americana. A equipe A, composta pelos GCMs Ciritelli e Aguiar, a bordo da VTR 182, foi responsável pela ocorrência.

No local, os agentes encontraram um felino preso dentro de um muro, no paredão de um salão desocupado. Com a ajuda de populares, a equipe utilizou ferramentas para abrir um buraco na parede e realizar o resgate do animal.



Uma enfermeira que passava pelo local colaborou com a ação, auxiliando nos primeiros cuidados ao felino resgatado. A equipe da Guarda Municipal de Americana realizou o atendimento inicial ao animal e o encaminhou para os cuidados veterinários necessários.

