Com a ajuda do cão Draco, GAMA localiza drogas no São Roque

Nesta quarta-feira (05), a Guarda Municipal de Americana realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro São Roque, em Americana. Durante o patrulhamento preventivo, as equipes de Apoio e Canil contaram com a ajuda do cão K9 Draco para localizar drogas em uma área de vegetação próxima a um contêiner no cruzamento da Rua Camaquá com a Avenida Tietê.

Após a indicação do cão, a equipe realizou uma busca e encontrou uma sacola plástica com três kits contendo maconha e um kit contendo microtubos de cocaína. Não havia nenhum indivíduo no local na ocasião. As drogas foram apreendidas em um auto próprio e encaminhadas para a unidade de polícia judiciária.



Ao todo, foram apreendidas 70 porções de maconha e 13 microtubos de cocaína. A Guarda Municipal de Americana segue atenta e realizando operações para coibir a ação de traficantes na cidade.

