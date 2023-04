CPC realiza brechó para arrecadação de fundos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O CPC – Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual está se preparando para realizar mais uma edição de seu tradicional brechó. Entre os dias 15, 17 e 18 de abril, o público poderá encontrar centenas de peças de roupas femininas, masculinas, infantis, sapatos, acessórios e brinquedos.

Como nos anos anteriores, os preços das peças são a partir de R$1,00, tornando-se uma excelente oportunidade para quem quer renovar o guarda-roupa ou encontrar presentes para familiares e amigos.



Os pagamentos poderão ser realizados através de PIX ou dinheiro, facilitando ainda mais a compra das peças. O brechó acontecerá no salão superior do CPC, localizado na Avenida Bandeirantes, 2660, no bairro Jardim Santana em Americana.

Os horários de funcionamento serão das 8h às 12h no sábado, dia 15, e das 8h às 16h nos dias 17 e 18 (segunda e terça-feira).

O CPC tem como objetivo promover a inclusão e cidadania das pessoas com deficiência visual e o brechó é uma das atividades que ajuda a arrecadar recursos para a manutenção das atividades da instituição. É uma oportunidade para adquirir boas peças e ainda contribuir para uma causa nobre.

