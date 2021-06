Radical Vest oferece opções de presentes com descontos para o Dia dos Namorados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Radical Vest, de Americana e Santa Bárbara, oferece, neste Dia dos Namorados, diversas opções de presente para os apaixonados.

Entre os destaques há camisetas Onbongo com 40% de desconto e lançamento de corta-vento da Oakley, Rip Curl e Quiksilver. Há ainda moletons Alldress pela metade do preço.

A loja oferece opção de pagamento em ate 10x nos cartões sem juros e crediário sem entrada ( sujeito a análise)

A promoção é válida nas lojas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e no Tivoli Shopping. Fique por dentro das novidades, acesse a página no Facebook (clique aqui) ou no Instagram (clique aqui)

Lojas

Americana

Rua Washington Luis, 18, no centro de Americana.

WhatsApp (clique aqui)

Tivoli Shopping

WhatsApp (clique aqui)

Centro de Santa Bárbara

R. Dona Margarida, 709

WhatsApp (clique aqui)