Rafael Macris se une ao MBL que já chamou seu irmão de “vergonha para Americana”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-vereador de Americana e candidato derrotado a prefeitura, Rafael Macris(PSDB), segue seu plano de voltar para a política local em um cargo eletivo.

O novo passo adotado por Rafael foi se unir ao MLB (Movimento Brasil Livre) que no passado chamou seu irmão, Cauê Macris, de “vergonha para Americana”. Em abril de 2019, o MBL convocou protestos contra Cauê enquanto ele era presidente da ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo).

No dia 24, em um evento em Americana, Rafael discursou ao lado de nomes como do ex-deputado estadual, Arthur do Val (União Brasil), que foi cassado em 2022 e o deputado federal, Kim Kataguiri.

Em uma fotos publicada por Rafael Rafael agradeceu o apoio do movimento. “Valeu demais rapazeada! Contem com mais um soldado nessa batalha! Bora pra cima”, disse.

Embora esteja próximo ao núcleo do MBL, Macris segue como presidente do diretório municipal do PSDB em Americana.