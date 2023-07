Roteiro Gastronômico já tem 30 estabelecimentos confirmados e mais de 50 inscritos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Roteiro Gastronômico 2023 já recebeu, desde 18 de julho, mais de 50 inscrições de estabelecimentos dispostos a participar do concurso que vai escolher os três melhores pratos da cidade. O evento foi anunciado este mês pelo prefeito Chico Sardelli. Até agora, 30 inscritos já estão homologados, ou seja, já enviaram a documentação necessária para garantir a participação.

Com entrada gratuita, o “Roteiro Gastronômico 2023” ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto, dia do aniversário de 148 anos de Americana, na região do portal de entrada da cidade, à Avenida Antônio Pinto Duarte. Na sexta-feira (25), as atrações serão das 17h às 22h; no sábado (26), das 15h às 22h e no domingo (27), do meio-dia às 21h. O encerramento contará com o show de César Menotti e Fabiano.

Confira os 30 estabelecimentos que já estão garantidos no Roteiro Gastronômico e os respectivos pratos concorrentes:

Mercearia do Queiroz (Coxinhas de Frango com Catupiry); Padaria Dona Vitória (Lanche de Pernil); Cervejaria Mares (Lanche de Brisket); Seu Quiosque Bar Piscina (Psicodélico de Contra Filé); Flamma Burger (Inflammado); Laggio Massas Express (O queridinho, com Laggio Balls); Seu Espetinho (Buraco Quente); Pizzana Mozzafiato (Pizza Napolitana de Fermentação Natural); Fassbier Chopp (Bolinho de Costela); Praça Bar Muller Lanches (X- Egg Bacon); Koldi Sorvetes (kOLDI SUNDAE); Kalango Cervejaria Artesanal (Burger Básiko); Doce Sonho Padaria (Lanche de Pernil Especial); Feijuca´s (Bolinho de Feijoada); Dama Delivery Americana (Linguiça Caipira com Mandioca Cozida); Trail Burger (Burger 4X4); Porão Snooker Bar (Shimeji Balls); Cheesecake Dream (Cheesecake NY Tradicional com calda de frutas vermelhas); Pastelão da Nona (Pastelão de Costela com Mandioca); Pier 53 Bar e Gastronomia (Taco de Provolone); DGusto (Galinhada Caipira); Alto Gusto Pizzaria (Pizza Alto Gusto); Na Casa da Vovó (Baião de Dois com quibebe e vinagrete); Boi Que Mia Grill Bar (Palmito Gratinado); Prosa Sanduicheria (Fresh Prince of Bacon); Tabula Restaurante (Pizza Frita Recheada com Brisket); Porão Skate Park (Burrito de Frango Defumado); Beppo (Paçocão de Carne Seca); La Brasa Burguer Americana (Hambúrguer Artesanal Baconese); e A Fritadeira Burguer (Sanduíche de Linguiça Caipira).

Segundo o regulamento do Roteiro, apenas os cinquenta primeiros inscritos que enviarem toda a documentação necessária vão poder participar do evento. As empresas, após a inscrição, precisam ficar atentas e seguir as instruções enviadas por email pela Bokme Produções, produtora do evento, com relação à documentação e os procedimentos, para estarem homologadas e aptas a participar.

As inscrições terminam nesta segunda-feira (31), por meio do formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura Municipal de Americana, www.americana.sp.gov.br, no banner específico do Roteiro.

“Estamos preparando uma grande festa para os 148 anos de nossa querida cidade. Americana está voltando a sorrir e o Roteiro Gastronômico será um evento histórico”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Fico muito feliz em ver o Roteiro Gastronômico tomando forma. Uma semente que plantei lá atrás, quando era vereador, por meio de um projeto de minha autoria. Será um sucesso, com toda certeza”, falou o vice Odir.

Votação e premiação

A população poderá votar por meio do site www.americana.sp.gov.br, clicando no banner do concurso, de 10 a 27 de agosto. Os interessados poderão avaliar cada prato com o critério de 1 a 5 estrelas. Cada pessoa só poderá dar uma nota para cada prato. Também haverá votação para escolher o melhor atendimento.

Serão premiados os três melhores pratos do concurso, da seguinte maneira: 1º Lugar – R$5.000,00; 2º Lugar – R$2.500,00; e 3º Lugar – R$1.000,00, valor oferecido pela Bokme.

Os estabelecimentos vencedores receberão ainda um certificado e um troféu no dia do evento e, na semana seguinte, uma placa de Premiação Honrosa indicando a colocação no concurso, que poderá ser afixada no estabelecimento.

Além disso, todos os estabelecimentos receberão um certificado de participação, e a empresa eleita com o melhor atendimento receberá R$1.500,00.