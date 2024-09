Roteiro Gastronômico reúne 35 mil pessoas em três dias de festa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Roteiro Gastronômico 2024 levou um público rotativo de 35 mil pessoas à Avenida Antônio Pinto Duarte, região do Portal de entrada da cidade, em três dias de festa para comemorar os 149 anos de Americana. No encerramento, no domingo (1º), 20 mil pessoas passaram pelo evento.

A programação foi concluída com o show do cantor Dilsinho. O público cantou e se divertiu ao som de sucessos como “Baby Me Atende”, “Péssimo Negócio”, “Pouco a Pouco”, e muitos outros. Antes, também subiram ao palco o DJ Pirulito e o grupo de pagode Já Tá Dentro.

No sábado (31), o público foi de cerca de 10 mil pessoas. O principal show foi do cantor Sâmi Rico, e a programação contou também com a DJ Flávia, a cantora sertaneja Mari Nunes, e o pagode do Grupo Deu Braza (com participação de Robson Cruz) e do Grupo Solução.

Já na sexta-feira (30), duas atrações animaram a noite: o pagode do cantor Rennan e a dupla sertaneja Heron e Gustavo, diante de 5 mil pessoas.

A entrada foi solidária, mediante a entrega de 1 kg de arroz ou 1 litro de óleo. O montante arrecadado ao Fundo Social de Solidariedade irá compor as cestas para famílias em situação de vulnerabilidade social. O Roteiro também ofereceu Espaço Kids para as crianças, e contou com a tradicional feira de artesanato Ameriart, com participação de artesãos locais.