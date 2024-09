Suspeito morre em confronto com o Baep na Rodovia SP-306, em Santa Bárbara d’Oeste

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

a manhã desta terça-feira (3), um suspeito foi morto na Rodovia Luís Ometto (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste, após um confronto com policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep). A ocorrência teve início por volta das 8h30, quando os agentes realizavam patrulhamento para combater roubos e furtos na área rural, especificamente de equipamentos e defensivos agrícolas.

Segundo a polícia, o suspeito estava em um veículo Saveiro branco, que foi avistado saindo de uma estrada de terra e trafegando na contramão. Os policiais tentaram abordar o veículo, mas o condutor não obedeceu à ordem de parada, iniciando um breve acompanhamento.

Ao parar no acostamento, o suspeito desceu do veículo e disparou contra a equipe policial com uma pistola Taurus 765, de numeração suprimida. A viatura foi atingida pelos disparos, mas os policiais reagiram ao ataque.

O suspeito foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro “Edson Mano”, mas não resistiu aos ferimentos. Dentro do veículo, os policiais encontraram um colete balístico sem numeração e uma espingarda calibre 12, da marca Boito, que, após consulta, foi identificada como produto de roubo em uma ocorrência de carro-forte.

Durante a perícia no veículo, foi encontrado um endereço que levou a uma nova busca, onde a polícia apreendeu um celular e um documento. A partir dessas evidências, foi possível identificar o suspeito, que possuía dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas.