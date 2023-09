São Paulo quebra jejum de 15 anos e conquista a Copa do Brasil 2023

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste domingo, 24 de setembro, o São Paulo Football Club encerrou um período de 15 anos sem conquistas na Copa do Brasil, ao superar o Flamengo no Morumbi. Em uma partida emocionante, o Tricolor Paulista se consagrou campeão pela primeira vez em sua história neste torneio, tornando-se também o primeiro time a vencer todos os torneios que disputou.

Após uma derrota por 1 a 0 para o São Paulo no jogo anterior, realizado no domingo passado, 17 de setembro, o Flamengo entrou em campo determinado a reverter o placar. Os cariocas demonstraram uma forte pressão desde o início da partida no Morumbi e tiveram um desempenho superior no primeiro tempo em comparação com o jogo de ida. O resultado dessa pressão veio aos 44 minutos, com um gol de Bruno Henrique. No entanto, o São Paulo não desistiu e empatou nos acréscimos, com um gol de Nestor.

A vitória do São Paulo na Copa do Brasil 2023 marca um momento histórico para o clube, quebrando um longo período sem títulos nessa competição e solidificando sua posição como um dos principais times do futebol brasileiro.