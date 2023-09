Novo recorde: Termômetros Marcam Impressionantes 39,1ºC em Americana

Foto: Will Moreira

Neste domingo, 24 de setembro, um novo recorde de temperatura foi estabelecido na cidade de Americana, deixando os moradores atônitos com o calor excepcional que tomou conta da região. Às 16h00, os termômetros da Estação Meteorológica do CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), situada nas dependências do Tiro de Guerra, registraram uma máxima impressionante de 39,1ºC.

Este registro superou amplamente o recorde anterior, estabelecido apenas alguns dias atrás, quando a temperatura alcançou 37,2ºC em 22 de setembro, marcando o último dia do inverno na cidade.

A situação meteorológica de Americana tornou-se ainda mais preocupante devido à umidade relativa do ar extremamente baixa, que atingiu um alarmante índice de apenas 16,5%. Comparativamente, o deserto do Saara, conhecido por seu clima árido, registra uma umidade próxima da máxima de 20%, destacando a secura extrema que a região enfrenta.