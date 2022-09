Saúde da rainha Elizabeth preocupa médicos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Médicos informaram nesta quinta-feira(8), que estão preocupados com a saúde da monarca britânica, a rainha Elizabeth, de 96 anos. Familiares se apressaram para chegar à Escócia para encontra a rainha.

“Após avaliação mais aprofundada na manhã de hoje, os médicos estão preocupados com a saúde de Elizabeth II e recomendaram que ela permaneça sob supervisão”, disse o palácio em comunicado. O herdeiro da coroa, o príncipe Charles, e a esposa Camilla viajaram para a casa escocesa onde a rainha está hospedada. Outros familiares também foram ao encontro da majestade.

Elizabeth é a soberana com o reinado mais longo do Reino Unido e a monarca mais velha do mundo. O Palácio de Buckingham tem chamado a condição da rainha de “problemas de mobilidade episódicos”.