Silvio Santos é internado com covid-19

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, está internado em São Paulo com covid-19. A informação foi confirmada pelas filhas do dono do SBT através das redes sociais na tarde desta sexta-feira(13).

“Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas. Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”, afirmou Patricia Abravanel no Instagram.

Silvio Santos já recebeu a duas dose da vacina contra Covid