Sthe Matos fica cara a cara com cobra em carro de aplicativo

Neste domingo, 28, a influenciadora Sthe Matos, 24 anos, levou um grande susto em Salvador, na Bahia. Ela pegou um carro de aplicativo para ir até um salão fazer as sobrancelhas e, quando saiu do carro, ficou cara a cara com uma pequena cobra verde, que estava no vão da porta.

Ela compartilhou o momento em seus stories do Instagram e mostrou como ficou nervosa com a situação inusitada. Em alguns trechos dos vídeos, Sthe até mostrou o animal.



“Rapaz, só acontece esse tipo de coisa comigo. Ó como eu estou, me tremendo. Vim fazer as sobrancelhas aqui em Narjara, peguei um Uber, porque meu carro está na concessionária. Quando chegou, que abri a porta, tinha uma cobra e ela pulou em cima de mim”, comentou ela.

“Eu estou desesperada aqui agora. Ainda estou em choque, sabia? Vi que ela é verde e veio com a cabeça pra cima de mim. Abri e sai correndo, caí do carro, machuquei minha perna. Que loucura! E essa cobra já apareceu na minha casa uma vez. Parece que vou enfartar”, completou ela.

A influenciadora acionou uma equipe habilitada para fazer a retirada segura do animal.

Ainda na sequência de vídeos, Sthe mostrou a esteticista que faria o procedimento nela, Narjara Vieira, que brincou com a influenciadora dizendo que a cobra só queria fazer as sobrancelhas. Narjara ainda aconselhou Sthe a jogar no jogo do bicho – mas vale ressaltar que essa prática é ilegal.

