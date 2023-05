Thiago Martins pede informações sobre cobranças para uso de postes de energia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Thiago Martins (PV) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre a cobrança para uso de postes de energia em Americana.

No documento o parlamentar relata que a falta de organização e manutenção adequadas, além da poluição visual causada pelo excesso de fios e cabos aéreos, tem sido uma preocupação recorrente e alvo de diversos questionamentos pela população.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

“A empresa concessionária de energia elétrica alega ausência de responsabilidade perante as empresas de telefonia e internet que utilizam os postes, mas notícias demonstram que aproximadamente R$ 3 bilhões entraram no caixa das concessionárias de energia do brasil em 2022 advindos de cobrança de aluguel pelo uso de postes”, explica Martins.

O parlamentar ressalta ainda que, com a implantação da tecnologia 5G, a receita – da qual grande parte fica com a CPFL – tende a crescer, uma vez que a utilização dos postes já existentes de energia é uma das principais formas de viabilização da tecnologia.

No requerimento, Martins pergunta o valor total arrecadado pelos aluguéis dos postes às companhias telefônicas e de internet em Americana e quais providências a Anatel e a Aneel podem tomar para cobrar e punir a CPFL e as empresas de telefonia e internet que utilizam os postes de maneira inadequada, sem respeito às normas técnicas de segurança.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária desta terça-feira (30).

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)